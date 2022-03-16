В МЭА предрекли «глобальный шок» из-за перебоев с поставками российской нефти

В документе говорится, что к этому приведут введённые в отношении России санкции, а также отказ от экспорта российского сырья.

В организации отметили, что возможные перебои с поставками российской нефти могут стать причиной глобального шока на рынке, однако в этом есть и плюсы.

«Сочетание энергетической безопасности и экономических факторов вполне может ускорить переход от нефти», — заключили в МЭА.

Ранее испанская нефтехимическая корпорация Cepsa объявила об отказе от закупок российского сырья из-за специальной военной операции России на Украине.

