В МЭА предрекли «глобальный шок» из-за перебоев с поставками российской нефти

Добыча нефти в России с апреля 2022 года снизится на три миллиона баррелей в сутки. Такой прогноз содержится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

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В документе говорится, что к этому приведут введённые в отношении России санкции, а также отказ от экспорта российского сырья.

В организации отметили, что возможные перебои с поставками российской нефти могут стать причиной глобального шока на рынке, однако в этом есть и плюсы.

«Сочетание энергетической безопасности и экономических факторов вполне может ускорить переход от нефти», — заключили в МЭА.

Ранее испанская нефтехимическая корпорация Cepsa объявила об отказе от закупок российского сырья из-за специальной военной операции России на Украине.

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ФОТО: flickr/Mr Hicks46
ТЕГИ:ЕвропаПоставкиНефтьРоссия
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