Замглавы ЕК назвал сокращение зависимости ЕС от энергоресурсов РФ выполнимой задачей
Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал сокращение зависимости Евросоюза от энергоресурсов сложной, но выполнимой задачей. Об этом сообщает «Интерфакс».
Евросоюз намерен заполнить хранилища газа к началу следующей зимы на 90% на фоне планов сокращения поставок из РФ. По словам замглавы ЕК, на замену российских ресурсов потребуется 50-60 млрд куб. м природного газа из других источников.
Шефчович отметил, что по данному вопросу ведутся консультации с США. Предполагается, что совместными усилиями Запад на две трети сократит поставки из РФ в следующие пару лет.
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