Замглавы ЕК назвал сокращение зависимости ЕС от энергоресурсов РФ выполнимой задачей

Евросоюз намерен заполнить хранилища газа к началу следующей зимы на 90% на фоне планов сокращения поставок из РФ. По словам замглавы ЕК, на замену российских ресурсов потребуется 50-60 млрд куб. м природного газа из других источников.

Шефчович отметил, что по данному вопросу ведутся консультации с США. Предполагается, что совместными усилиями Запад на две трети сократит поставки из РФ в следующие пару лет.