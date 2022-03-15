Замглавы ЕК назвал сокращение зависимости ЕС от энергоресурсов РФ выполнимой задачей

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал сокращение зависимости Евросоюза от энергоресурсов сложной, но выполнимой задачей. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Евросоюз намерен заполнить хранилища газа к началу следующей зимы на 90% на фоне планов сокращения поставок из РФ. По словам замглавы ЕК, на замену российских ресурсов потребуется 50-60 млрд куб. м природного газа из других источников.

Шефчович отметил, что по данному вопросу ведутся консультации с США. Предполагается, что совместными усилиями Запад на две трети сократит поставки из РФ в следующие пару лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзЕврокомиссия
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