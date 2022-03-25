В Мадриде тысячи людей вышли на протест из-за роста цен на топливо
В Мадриде тысячи сотрудников транспортного сектора вышли на протест из-за роста цен на топливо, сообщает агентство EFE.
Отмечается, что протестующие собрались у министерства транспорта, несмотря на обещания властей урегулировать вопрос.
Ранее массовые беспорядки начались в Парагвае из-за роста стоимости топлива. Отмечается, что недовольные граждане страны вышли на улицы и наносят повреждения зданиям. В частности, протестующие подожгли здание полиции.
Рост цен на продовольствие может спровоцировать беспорядки в бедных странах, сообщает RT со ссылкой на заявление главы Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджу-Ивеалу.
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