В Парагвае идут массовые беспорядки из-за роста цен на топливо

Отмечается, что недовольные граждане страны вышли на улицы и наносят повреждения зданиям. В частности, протестующие подожгли здание полиции.

Западные эксперты-экономисты призывают граждан в своих странах готовиться к рекордному росту цен на топливо, коммунальные услуги, продукты и путешествия. Так, цены на бензин на автозаправках в США 8 марта преодолели исторический рекорд, стоимость галлона (3,785 л) достигла 4,17 доллара. Прежний рекорд составлял 4,11 доллара за галлон, он был установлен в июле 2008 года.

