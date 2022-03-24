В Парагвае идут массовые беспорядки из-за роста цен на топливо
Массовые беспорядки начались в Парагвае из-за роста стоимости топлива.
Отмечается, что недовольные граждане страны вышли на улицы и наносят повреждения зданиям. В частности, протестующие подожгли здание полиции.
Западные эксперты-экономисты призывают граждан в своих странах готовиться к рекордному росту цен на топливо, коммунальные услуги, продукты и путешествия. Так, цены на бензин на автозаправках в США 8 марта преодолели исторический рекорд, стоимость галлона (3,785 л) достигла 4,17 доллара. Прежний рекорд составлял 4,11 доллара за галлон, он был установлен в июле 2008 года.
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