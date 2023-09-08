Захарова призвала генсека ООН выполнить обещания по зерновой сделке

Захарова напомнила, что подобные заявления делались и ранее, и призвала Гутерриша перейти от слов к делу.

Напомним, генеральный секретарь ООН заявила, что организация готова вернуть российские банки к международной платежной системе SWIFT, застраховать российские суда от ударов ВСУ в Черном море, облегчить доступ российских кораблей к портам Германии и других стран Европы, а также разблокировать замороженные российские активы в Европе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

