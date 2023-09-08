Захарова призвала генсека ООН выполнить обещания по зерновой сделке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что генсек ООН Антониу Гутерриш должен сдержать данное им обещание выполнить условия России для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщил портал Lenta.ru.

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Захарова напомнила, что подобные заявления делались и ранее, и призвала Гутерриша перейти от слов к делу.

Напомним, генеральный секретарь ООН заявила, что организация готова вернуть российские банки к международной платежной системе SWIFT, застраховать российские суда от ударов ВСУ в Черном море, облегчить доступ российских кораблей к портам Германии и других стран Европы, а также разблокировать замороженные российские активы в Европе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РоссииООНМария Захарова

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