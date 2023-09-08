ЕС хочет возвращения России в зерновую сделку

На вопрос о готовности Еврокомиссии выполнить требования Москвы, он ответил, что Брюссель сейчас вместе с партнерами поддерживает усилия, чтобы найти способы вернуть Россию в зерновую сделку.

Стано также рассказал, что Еврокомиссия не в курсе предложений генсека ООН Антониу Гутерриша, сделанных в письме к главе МИД РФ Сергею Лаврову по зерновой сделке, но отметил, что власти Евросоюза поддерживают любые усилия других сторон по возобновлению соглашения.

Ранее в ООН заявили о готовности пойти на условия России для возобновления зерновой сделки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

