ЕС хочет возвращения России в зерновую сделку
Европейский союз рассматривает все возможные варианты по возвращению России в зерновую сделку. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.
На вопрос о готовности Еврокомиссии выполнить требования Москвы, он ответил, что Брюссель сейчас вместе с партнерами поддерживает усилия, чтобы найти способы вернуть Россию в зерновую сделку.
Стано также рассказал, что Еврокомиссия не в курсе предложений генсека ООН Антониу Гутерриша, сделанных в письме к главе МИД РФ Сергею Лаврову по зерновой сделке, но отметил, что власти Евросоюза поддерживают любые усилия других сторон по возобновлению соглашения.
Ранее в ООН заявили о готовности пойти на условия России для возобновления зерновой сделки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru