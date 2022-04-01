В Кремле допустили возврат к долларам и евро при оплате газа

Россия может дать возможность недружественным странам вернуться к оплате газа в долларах и евро, а не в рублях, если ситуация поменяется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что способ оплаты в рублях сейчас является для нашей страны «наиболее предпочтительным и надежным», но в то же время в этом вопросе, по его словам, «нет ничего железобетонного».

Отвечая на вопрос, потребует ли Россия рубли за уже поставленный газ, Песков добавил, что этого не произойдет, так как указ президента не имеет обратной силы.

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С 1 апреля «Газпром» начал рассылать контрагентам уведомления о переходе на оплату газа в рублях.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что переход на рубль в мировой торговле укрепит его и сильно ослабит иностранную валюту, в связи с чем ЕС придется сократить санкции против банков России.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РубльЕвроДолларГазДмитрий Песков
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