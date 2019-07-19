Экономика

В Китае заявили о начале закупок российских пряников

19 июля18:45

Вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг заявил о начале экспорта пряников, сообщил РЕН ТВ.

В числе новых продуктовых категорий российских продуктов, закупки которых начинает Китай, Вонг назвал растительное масло, снеки и пряники.

«За последний месяц только один магазин продал 50 тысяч упаковок пряников», - заявил топ-менеджер Alibaba.

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Высокий спрос среди китайцев также отмечен на российскую косметику, пищевые добавки, национальные изделия ручной работы.

Ранее эксперты НСН оценили возможность быстрого перехода Китая и России на расчет в нацвалютах и заявили о недовольстве этим решением Соединенных Штатов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайРоссияЭкспорт