В Китае заявили о начале закупок российских пряников
Вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг заявил о начале экспорта пряников, сообщил РЕН ТВ.
В числе новых продуктовых категорий российских продуктов, закупки которых начинает Китай, Вонг назвал растительное масло, снеки и пряники.
«За последний месяц только один магазин продал 50 тысяч упаковок пряников», - заявил топ-менеджер Alibaba.
Высокий спрос среди китайцев также отмечен на российскую косметику, пищевые добавки, национальные изделия ручной работы.
Ранее эксперты НСН оценили возможность быстрого перехода Китая и России на расчет в нацвалютах и заявили о недовольстве этим решением Соединенных Штатов.
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