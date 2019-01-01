Доллар, гудбай! Китай и Россия переходят на расчет в нацвалютах
Эксперты НСН оценили возможность быстрого перехода Китая и России на расчет в нацвалютах и заявили о недовольстве этим решением Соединенных Штатов.
Во многом определяющее вектор развития экономики России соглашение было подписано с Китаем 5 июня. О нем стало известно только сейчас «Известиям» из письма замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.
Теперь экономистам обеих стран нужно состыковать российский SWIFT (Система передачи финансовых сообщений) и китайский аналог -международную платежную систему CIPS. По словам Аксакова, до нынешнего момента китайские банки не слишком часто работали с российскими коллегами из-за особенностей фискальной политики и риска санкций.
Теперь же, как утверждают эксперты, соглашение станет зеленым светом для китайских финансовых организаций, которое позволит кратно нарастить объемы торговли в рублях и юанях.
Напомним, в октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин сообщил о курсе на дедолларизацию российской экономики. Такое решение было принято ради безопасности страны. В итоге доля доллара в международных резервах Центробанком была снижена.
В интервью НСН экс-министр экономики РФ Евгений Ясин посчитал такую политику ЦБ разумной.
А вот председатель Русского экономического общества имени С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН обратил внимание на то, что воспротивиться таким расчетам могут Соединенные Штаты.
«Не видно особых признаков ослабления американской валюты. Риски рисками, но при принятии решений о том, какой валютой пользоваться, всегда учитывается, какой курс будет у этой валюты завтра и послезавтра. Пока ситуация очень неопределенная. Хотя, конечно, что-то надо делать. К сожалению, пока в России не видно никаких кардинальных решений по эмансипации американского доллара. ЦБ сознательно ослабляет курс российской валюты, а это мешает дедолларизации российской экономики», - заявил эксперт.
Как отметила в интервью «Известиям» председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева, банки из КНР будут намного охотнее проводить расчеты в рублях, чем в юанях, поскольку не хотят стимулировать дополнительный спрос на свою валюту.
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