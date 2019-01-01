Доллар, гудбай! Китай и Россия переходят на расчет в нацвалютах

Во многом определяющее вектор развития экономики России соглашение было подписано с Китаем 5 июня. О нем стало известно только сейчас «Известиям» из письма замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.

Теперь экономистам обеих стран нужно состыковать российский SWIFT (Система передачи финансовых сообщений) и китайский аналог -международную платежную систему CIPS. По словам Аксакова, до нынешнего момента китайские банки не слишком часто работали с российскими коллегами из-за особенностей фискальной политики и риска санкций.

Теперь же, как утверждают эксперты, соглашение станет зеленым светом для китайских финансовых организаций, которое позволит кратно нарастить объемы торговли в рублях и юанях.