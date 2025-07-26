В детском лагере в Саратовской области выявили вспышку инфекции

В детском оздоровительном лагере имени Ю.А. Гагарина в Саратовской области обнаружили вспышку острой кишечной инфекции. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Онищенко заявил о двукратном росте заболевших менингококковой инфекцией

По факту заражения воспитанников лагеря было проведено эпидемиологическое расследование. Анализ материала контактных и заболевших показал РНК норовируса.

Исследователи проанализировали пробы сырья и готовых блюд, воды бассейна и питьевой воды, а также провели отбор биоматериала для проверки персонала лагеря.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что с начала 2025 года в России зафиксировали порядка 1200 случаев заболевания менингококковой инфекцией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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