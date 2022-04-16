Антонов заявил о попытке США запугать Латинскую Америку из-за позиции по антироссийским санкциям

США пытаются запугать страны Латинской Америки, угрожая ввести вторичные санкции в качестве наказания за их неприсоединение к ограничениям против России. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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Ранее помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайен Николс заявил, что американские власти ожидают от стран Западного полушария соблюдения антироссийских санкций.

Комментируя эти высказывания, Антонов подчеркнул, что Госдеп раздражен независимой позицией государств Латинской Америки, «которые отказываются подключаться к санкционному "крестовому походу" против России и имеют собственное видение украинского кризиса».

«Цель подобных заявлений прозаична: запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании. При этом Вашингтон не беспокоит очевидный вред для экономического развития стран региона, их продовольственной безопасности и социальной стабильности», — цитирует дипломата ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииАнатолий АнтоновСША
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