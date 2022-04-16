Антонов заявил о попытке США запугать Латинскую Америку из-за позиции по антироссийским санкциям
США пытаются запугать страны Латинской Америки, угрожая ввести вторичные санкции в качестве наказания за их неприсоединение к ограничениям против России. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Ранее помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайен Николс заявил, что американские власти ожидают от стран Западного полушария соблюдения антироссийских санкций.
Комментируя эти высказывания, Антонов подчеркнул, что Госдеп раздражен независимой позицией государств Латинской Америки, «которые отказываются подключаться к санкционному "крестовому походу" против России и имеют собственное видение украинского кризиса».
«Цель подобных заявлений прозаична: запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании. При этом Вашингтон не беспокоит очевидный вред для экономического развития стран региона, их продовольственной безопасности и социальной стабильности», — цитирует дипломата ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+11 432 / сут.
Умерли
373 тыс.+261 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+19 523 / сут.
- Россиян не будут штрафовать за мелкие нарушения ПДД
- Зеленский: За время спецоперации погибли около трех тысяч украинских военных
- Специалист рассказал, как с помощью смартфона обнаружить скрытые камеры
- Антонов заявил о попытке США запугать Латинскую Америку из-за позиции по антироссийским санкциям
- В Россию вывезли первых беженцев из Изюма
- В ДНР рассказали о мешающем штурму мариупольского завода «Азовсталь» подземном городе
- Генсек ООН призвал прекратить беспорядки в Иерусалиме
- Аналитик рассказал, когда и как россияне смогут покупать валюту
- СМИ: Британские военные инструкторы возобновили работу на Украине
- В Германии предостерегли от введения эмбарго на российский газ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru