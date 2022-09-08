Премьеры Финляндии, Швеции и Дании поддержали ограничение цен на газ в Европе

В сообщении говорится, что своём письме премьер-министры Санна Марин, Магдалена Андерссон и Метте Фредериксен согласились с «необходимостью сдерживания цен на газ и стабилизации рынка деривативов на энергоресурсы».

«Премьер-министры также подчеркивают важность ускорения зеленого перехода, который является лучшим способом повысить энергетическую безопасность и избавиться от российской ископаемой энергии», - отметили в финском кабмине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов поддержать введение потолка цен на российский газ, поставляемый по газопроводу.

