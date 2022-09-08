Премьеры Финляндии, Швеции и Дании поддержали ограничение цен на газ в Европе
Главы правительств Финляндии, Швеции и Дании поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ограничить цены на энергоносители в Евросоюзе, сообщает пресс-служба финского правительства.
В сообщении говорится, что своём письме премьер-министры Санна Марин, Магдалена Андерссон и Метте Фредериксен согласились с «необходимостью сдерживания цен на газ и стабилизации рынка деривативов на энергоресурсы».
«Премьер-министры также подчеркивают важность ускорения зеленого перехода, который является лучшим способом повысить энергетическую безопасность и избавиться от российской ископаемой энергии», - отметили в финском кабмине.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов поддержать введение потолка цен на российский газ, поставляемый по газопроводу.
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