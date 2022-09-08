Премьеры Финляндии, Швеции и Дании поддержали ограничение цен на газ в Европе

Главы правительств Финляндии, Швеции и Дании поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ограничить цены на энергоносители в Евросоюзе, сообщает пресс-служба финского правительства.

Урсула фон дер Ляйен: пришло время установить лимит на российский газ

В сообщении говорится, что своём письме премьер-министры Санна Марин, Магдалена Андерссон и Метте Фредериксен согласились с «необходимостью сдерживания цен на газ и стабилизации рынка деривативов на энергоресурсы».

«Премьер-министры также подчеркивают важность ускорения зеленого перехода, который является лучшим способом повысить энергетическую безопасность и избавиться от российской ископаемой энергии», - отметили в финском кабмине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов поддержать введение потолка цен на российский газ, поставляемый по газопроводу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссийский ГазШвецияДанияФинляндия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры