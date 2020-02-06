В Госдуму внесут законопроект по борьбе с завышением цен аптеками
В Госдуму будет внесен законопроект по борьбе с завышением цен аптеками. Депутат нижней палаты Андрей Исаев сообщил, что документ внесут на рассмотрение в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Накануне президент РФ Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены на медицинские маски и противовирусные препараты на фоне эпидемии китайского коронавируса.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что некоторые аптеки в желании нажиться повысили цены на медицинские маски в десятки раз.
Коронавирус на данный момент унес жизни 563 человек, заразились более 28 тысяч.
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