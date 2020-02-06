В Госдуму внесут законопроект по борьбе с завышением цен аптеками

6 февраля 202011:49

В Госдуму будет внесен законопроект по борьбе с завышением цен аптеками. Депутат нижней палаты Андрей Исаев сообщил, что документ внесут на рассмотрение в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Накануне президент РФ Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены на медицинские маски и противовирусные препараты на фоне эпидемии китайского коронавируса.

У Китая могут быть проблемы с патентом на лекарство от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что некоторые аптеки в желании нажиться повысили цены на медицинские маски в десятки раз.

Коронавирус на данный момент унес жизни 563 человек, заразились более 28 тысяч.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: Руслан Кривобок
ТЕГИ:АптекиГосдумаЗаконопроект