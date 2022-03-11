Глава МВФ: Дефолт РФ более не является невероятным событием

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что дефолт России более не является невероятным событием. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что свою позицию Георгиева выразила в интервью телеканалу CNBC. По ее словам, здесь играют роль два фактора, в частности, длительность конфликта на Украины и длительность санкций.

Георгиева отметила, что по оценкам МВФ, экономика страна будет находится в глубокой рецессии.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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