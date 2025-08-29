Доллар должен превышать 100 рублей, так как это поможет экономике, а на простых россиянах никак не скажется, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

Курс доллара 27 августа взлетел выше 82 рублей на рынке Форекс, а на межбанковском рынке курс американской валюты достигал в диапазоне 80-81 рублей. Аналитики и эксперты утверждали, что он может достигнуть 90 рублей осенью-зимой 2025 года. Кирьянов отметил, что адекватная позиция для экономики — выше 100 рублей за доллар.