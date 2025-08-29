Депутат Кирьянов: Курс доллара должен превышать 100 рублей

Для российской экономики выгоднее иметь более высокий курс доллара, чем сейчас заявил Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

Доллар должен превышать 100 рублей, так как это поможет экономике, а на простых россиянах никак не скажется, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

Курс доллара 27 августа взлетел выше 82 рублей на рынке Форекс, а на межбанковском рынке курс американской валюты достигал в диапазоне 80-81 рублей. Аналитики и эксперты утверждали, что он может достигнуть 90 рублей осенью-зимой 2025 года. Кирьянов отметил, что адекватная позиция для экономики — выше 100 рублей за доллар.

Назван критический для России курс рубля
«Небольшое ослабление рубля в самом конце июня до 82 рублей с небольшим за доллар снова сменилась укреплением. Что будет с рублем — понятно. Как ни странно, мы должны бороться за то, чтобы наш курс ослаблялся и был бы 100-120 за доллар. Это не влияет на поведенческую траекторию обычного человека. Эта дискуссия более теоретически экономическая, чем жизненная, чтобы росла экономика. Слава Богу, что мы отвязались от этой пары евро-доллар. В свое время у нас была очень сильная корреляция к евро и доллару, если что-то с ними случалось, то пол-страны могло разориться, сейчас все не так. Сегодня мы думаем, что вряд ли доллар дорастет до конца года до 100 рублей, может быть достигнет 90», — заявил эксперт.

Ранее президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев заявил НСН, как курс рубля помог россиянам чаще покупать рыбу.

