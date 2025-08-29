Депутат Кирьянов: Курс доллара должен превышать 100 рублей
Для российской экономики выгоднее иметь более высокий курс доллара, чем сейчас заявил Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
Доллар должен превышать 100 рублей, так как это поможет экономике, а на простых россиянах никак не скажется, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
Курс доллара 27 августа взлетел выше 82 рублей на рынке Форекс, а на межбанковском рынке курс американской валюты достигал в диапазоне 80-81 рублей. Аналитики и эксперты утверждали, что он может достигнуть 90 рублей осенью-зимой 2025 года. Кирьянов отметил, что адекватная позиция для экономики — выше 100 рублей за доллар.
«Небольшое ослабление рубля в самом конце июня до 82 рублей с небольшим за доллар снова сменилась укреплением. Что будет с рублем — понятно. Как ни странно, мы должны бороться за то, чтобы наш курс ослаблялся и был бы 100-120 за доллар. Это не влияет на поведенческую траекторию обычного человека. Эта дискуссия более теоретически экономическая, чем жизненная, чтобы росла экономика. Слава Богу, что мы отвязались от этой пары евро-доллар. В свое время у нас была очень сильная корреляция к евро и доллару, если что-то с ними случалось, то пол-страны могло разориться, сейчас все не так. Сегодня мы думаем, что вряд ли доллар дорастет до конца года до 100 рублей, может быть достигнет 90», — заявил эксперт.
Ранее президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев заявил НСН, как курс рубля помог россиянам чаще покупать рыбу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист Колташов перечислил плюсы высокой ключевой ставки
- СМИ: Трамп оставил Харрис без охраны
- Названы регионы РФ, жители которых рискуют заразиться чикунгуньей
- Финансист усомнился, что снижение ключевой ставки поможет экономике
- «Ужасы наглядно»: Детский омбудсмен о школьных экскурсиях в тюрьмы
- Депутат Кирьянов: Курс доллара должен превышать 100 рублей
- «А деньги где?»: Грузоперевозчиков возмутили планы повсеместного введения «Платона»
- Хинштейн: В Курской области при атаке ВСУ пострадал инспектор ДПС
- В Госдуме назвали условия возращения Козловского в кино
- Главе МВД Сербии Дачичу отправили конверт с тремя патронами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru