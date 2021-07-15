В Госдуме рассказали, как победить бедность

Низкие доходы граждан обусловлены колониальным типом российской экономики, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров на пресс-конференции в НСН.

«Тот типа экономики, который сформирован на основе Конституции 1993 года – это тип колониальной экономики, при котором мы имеем всего лишь 1,5 мирового дохода, хотя наша страна производит 6% мирового дохода. Соответственно, мы живем в четыре раза хуже, чем могли бы жить. Необходимо продолжать конституционную реформу, продолжать национализацию капитала, национализацию правовой системы и формировать российскую экономику, чтобы она обслуживала российское население, а не служила мировой экономике», - отметил Федоров.