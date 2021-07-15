В Госдуме рассказали, как победить бедность
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров уверен, что россияне живут хуже, чем могли бы, так как экономика страны обслуживает мировой рынок.
Низкие доходы граждан обусловлены колониальным типом российской экономики, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров на пресс-конференции в НСН.
«Тот типа экономики, который сформирован на основе Конституции 1993 года – это тип колониальной экономики, при котором мы имеем всего лишь 1,5 мирового дохода, хотя наша страна производит 6% мирового дохода. Соответственно, мы живем в четыре раза хуже, чем могли бы жить. Необходимо продолжать конституционную реформу, продолжать национализацию капитала, национализацию правовой системы и формировать российскую экономику, чтобы она обслуживала российское население, а не служила мировой экономике», - отметил Федоров.
Перед парламентскими выборами будет увеличиваться количество разговоров о том, как в России удалось героически снизить инфляцию, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал оценку Росстата, по которой инфляция в России по итогам апреля замедлилась на 0,3%. Жуковский пояснил, что реальные оценки роста цен давно не имеют отношения к действительности.
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