В Госдуме прокомментировали запрет ЕС для россиян на въезд со смартфонами

По мнению депутата Госдумы Сергея Алтухова, в Европе уже истощилась фантазия, поэтому запрет на российские автомобили ввели снова, как уже было в 2014 году.

«Наверное, из-за истощения фантазии пошли на второй круг. Причем, если запрет автомобилей, смартфонов и чемоданов еще можно как-то логически обосновать, но как обоснованы угрозы для экономики ЕС, "исходящие" от российской туалетной бумаги?» – задался вопросом парламентарий.

Законодатель Джамаладин Гасанов также назвал решение ЕС глупым.

«Фантазии у европейцев иссякли, вот они идут по второму кругу одних и тех же санкций», – отметил депутат ГД РФ.

В связи с этим он напомнил цитату российского автора Александра Вампилова «Идиоты не переводятся - они совершенствуются».

Ранее в Евросоюзе россиянам запретили ввозить смартфоны, косметику, туалетную бумагу и автомобили, зарегистрированные в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Еврокомиссию.





