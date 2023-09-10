В Госдуме прокомментировали запрет ЕС для россиян на въезд со смартфонами
Депутаты Госдумы поиронизировали в связи с запретом Евросоюза для россиян въезжать в европейские государства на собственных автомобилях, с личными смартфонами и преметами гигиены, пишет «Российская газета».
По мнению депутата Госдумы Сергея Алтухова, в Европе уже истощилась фантазия, поэтому запрет на российские автомобили ввели снова, как уже было в 2014 году.
«Наверное, из-за истощения фантазии пошли на второй круг. Причем, если запрет автомобилей, смартфонов и чемоданов еще можно как-то логически обосновать, но как обоснованы угрозы для экономики ЕС, "исходящие" от российской туалетной бумаги?» – задался вопросом парламентарий.
Законодатель Джамаладин Гасанов также назвал решение ЕС глупым.
«Фантазии у европейцев иссякли, вот они идут по второму кругу одних и тех же санкций», – отметил депутат ГД РФ.
В связи с этим он напомнил цитату российского автора Александра Вампилова «Идиоты не переводятся - они совершенствуются».
Ранее в Евросоюзе россиянам запретили ввозить смартфоны, косметику, туалетную бумагу и автомобили, зарегистрированные в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Еврокомиссию.
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