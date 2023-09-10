СМИ: ЕС ввел запрет для россиян на ввоз смартфонов и косметики
В Евросоюзе россиянам запретили ввозить смартфоны, косметику и автомобили, зарегистрированные в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Еврокомиссию.
«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях», — цитирует сообщение RT.
Также запрет может касаться личных вещей. По словам партнера брюссельской юридической фирмы Acquis, специалиста по санкциям Юрия Шумилова, ограничения могут коснуться косметики, ноутбуков и смартфонов и чемоданов. В санкционном списке также фотокамеры, изделия из кожи и меха, предметы личной гигиены: шампунь, зубная паста и даже туалетная бумага.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что после начала российской спецоперации на Украине страны Евросоюза заморозили 207 млрд евро суверенных активов России, сообщает ТАСС.
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