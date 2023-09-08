ЕС добавил шесть граждан России в список санкций
ЕС добавил шестерых граждан РФ в список санкций, сообщает РИА Новости.
В реестре ограничений Европейского союза оказались: заместитель прокурора Симферопольского района Елена Подольная, офицер ФСБ Денис Коровин, судья Симферопольского районного суда Длявер Берберов,
следователь ФСБ Виталий Власов, судья Верховного суда Крыма Виктор Крапко, а также
прокурор Анастасия Супряга.
Все они обвиняются Брюсселем в нарушени прав человека. Пятеро связаны с делом журналиста Владислава Есипенко, которого приговорили к шести годам тюрьмы по обвинению в работе на украинскую разведку.
Ранее Великобритания ввела санкции против 11 граждан РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru