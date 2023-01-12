Деньги - в камни: В Госдуме объяснили, зачем россиянам продают бриллианты без НДС
Продажа добываемых в России драгоценных камней россиянам остановит вывод средств за рубеж, рассказал в эфире НСН депутат Артем Кирьянов.
Нужно разрешить продавать инвестиционные драгоценные камни и металлы физлицам без НДС, чтобы деньги россиян оставались в России, а не выводились за границу, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что ВТБ запустил для клиентов продажу инвестиционных бриллиантов «АЛРОСА», не облагаемых НДС 20%. В банке уточнили, что инвесторы могут приобрести бесцветные, желтые и розовые бриллианты различной степени интенсивности оттенка. Артем Кирьянов отметил, что драгметаллы и камни становятся крайне важными инструментами хранения средств и инвестиций.
«Это полезная история с отменой НДС на драгоценные камни и металлы при продаже их физическим лицам, поскольку это именно то, что есть у нас в России, то, что мы добываем. На сегодняшний день, с учетом сужения инвестиционных инструментов, а также инструментов для хранения средств, драгметаллы и камни становятся очень важными. Это важно для накопления средств и для того, чтобы деньги участвовали в экономическом обороте в России. Деньги россиян, которые сегодня выводятся из панических настроений, должны оставаться у нас, пусть это будут слитки золота и бриллианты «АЛРОСА». Все это должно работать», - резюмировал Кирьянов.
При этом депутат указал, что следует продумать механизм взаимоотношений продавца и держателя драгоценных камней.
«Как потом продать бриллианты… Это один из тех вопросов, который надо будет решать. На мой взгляд, нужно решать это расширением возможностей по продаже физическим лицам без НДС, то есть, должны участвовать не только кредитные организации, но и юридические лица, которые занимаются ювелирными изделиями. Пусть они также могут продавать инвестиционные драгметаллы и драгоценные камни людям без НДС. Это нужно решить и тогда возникнет система обратного выкупа, при которой будет понятно, как это обращение будет действовать. Можно будет делать все оперативно и с минимальной маржой, даже если речь идет о краткосрочных вложениях», - сказал Кирьянов.
Ранее Госдума приняла закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота, а от НДС - операции банков по продаже физлицам бриллиантов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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