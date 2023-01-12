Продажа инвестиционных бриллиантов АЛРОСА без НДС запущена в РФ
Банк ВТБ с четверга, 12 января открыл продажу частным лицам инвестиционных бриллиантов АЛРОСА, которые не облагаются налогом на добавленную стоимость. Частные инвесторы имеют возможность купить бесцветные, желтые и розовые бриллианты различной степени интенсивности окраса.
Состоятельные клиенты могут приобрести инвестиционные бриллианты по предварительному заказу через персонального менеджера. Вложения возможны в двух вариантах. Первый - редкие индивидуальные экземпляры. Второй – «Бриллиантовые корзины», представляющие собой наборы бесцветных бриллиантов массой от 0,3 до 2 карат с единой ценой за единицу массы.
Основная привлекательная особенность обоих продуктов - механизм обратной реализации. Индивидуальные редкие бриллианты можно реализовать через площадки компании. Для «Бриллиантовых корзин» доступен обратный выкуп самой АЛРОСА при условии ответственного хранения в группе алмазодобывающих компаний. Минимальная цена «Бриллиантовых корзин» – 20 тысяч долларов США в рублевом эквиваленте, для единичных каменей – 50 тысяч долларов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с началом Россией спецоперации га Украине, всемирно известный ювелирный дом Tiffany & Co решил отказаться от российских бриллиантов и алмазов.
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