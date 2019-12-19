Отнять и не делить. Россию обвинили в недостаточном изъятии имущества коррупционеров

России необходимо расширить перечень активов чиновников, которые могут быть конфискованы как незаконно нажитое богатство. К этому призвала Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), сообщает РБК. В настоящее время в пользу государства могут быть изъяты недвижимость, транспорт и ценные бумаги в случае, если госслужащему не удастся доказать законность их происхождения. При этом наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах не подлежат конфискации, отмечают исследователи.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с предложением вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания для коррупционеров. По его словам, это нужно для того, чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений.

Однако спорной эту инициативу в эфире НСН назвал эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал.

«Я считаю, что в настоящее время, исходя из несовершенства незавершенных судебных реформ, пока у нас нет системы независимого правосудия и, самое главное, единообразия исполнения законов на всей территории РФ, говорить о таких инициативах достаточно спорно, так как есть много других механизмов. И чиновники, и лица, к ним приравненные, то есть те, которые заполняют декларации о доходах и крупных расходах, уже находятся под колпаком. Возможно, вот здесь можно было бы расширить на несовершеннолетних детей», — отметил эксперт НАК.