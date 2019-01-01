Антикоррупционеры раскритиковали идею Бастрыкина о конфискации имущества за взятки

«Я считаю, что в настоящее время исходя из несовершенства незавершенных судебных реформ, пока у нас нет системы независимого правосудия и, самое главное, единообразия исполнения законов на всей территории РФ, говорить о таких инициативах достаточно спорно, так как есть много других механизмов. И чиновники, и лица, к ним приравненные, то есть те, которые заполняют декларации о доходах и крупных расходах, уже находятся под колпаком. Возможно, вот здесь можно было бы расширить на несовершеннолетних детей. Касаясь именно наказания, я бы говорил об этом осторожно, в виду незавершенной судебной реформы и спорной ситуации с независимостью судов, и особенно со статистикой вынесения оправдательных приговоров самой низкой за всю историю нашей судебной системы на данный момент, говорить о том, что усиление уголовной ответственности и, тем более, расширение ее круга на иных лиц, не только на коррупционеров, но и взаимосвязанных с ними лиц», — отметил эксперт НАК.

Добавим, что по данным председателя Следственного комитета России, с 2011 года в суд было направлено почти 80 тысяч уголовных дел о коррупции, а в качестве обвиняемых привлечено свыше пяти тысяч лиц, обладающих особым правовым статусом. В их числе более трех тысяч депутатов органов местного самоуправления и выборных глав муниципальных образований органов местного самоуправления, отмечают «Известия».

Напомним, что конфискация имущества в качестве вида наказания существовала в Уголовном кодексе страны до 2003 года. В настоящее время российский УК предусматривает конфискацию имущества (ст. 104.1 УК РФ) в случае, если оно было получено в результате совершения определенных преступлений, например торговли людьми, получения взятки, убийства или использования рабского труда.

