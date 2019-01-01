Антикоррупционеры раскритиковали идею Бастрыкина о конфискации имущества за взятки
Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН назвал спорной инициативу Александра Бастрыкина.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает необходимым вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания для коррупционеров. По его словам, это нужно для того, чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений. В этой связи Бастрыкин предлагает внести изменения в статью 44 УК РФ с возможностью ее применения в санкциях конкретных статей Особенной части УК по преступлениям коррупционного характера.
В эфире НСН эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал назвал инициативу главы Следственного комитета достаточно спорной (слушайте аудио).
«Я считаю, что в настоящее время исходя из несовершенства незавершенных судебных реформ, пока у нас нет системы независимого правосудия и, самое главное, единообразия исполнения законов на всей территории РФ, говорить о таких инициативах достаточно спорно, так как есть много других механизмов. И чиновники, и лица, к ним приравненные, то есть те, которые заполняют декларации о доходах и крупных расходах, уже находятся под колпаком. Возможно, вот здесь можно было бы расширить на несовершеннолетних детей. Касаясь именно наказания, я бы говорил об этом осторожно, в виду незавершенной судебной реформы и спорной ситуации с независимостью судов, и особенно со статистикой вынесения оправдательных приговоров самой низкой за всю историю нашей судебной системы на данный момент, говорить о том, что усиление уголовной ответственности и, тем более, расширение ее круга на иных лиц, не только на коррупционеров, но и взаимосвязанных с ними лиц», — отметил эксперт НАК.
Добавим, что по данным председателя Следственного комитета России, с 2011 года в суд было направлено почти 80 тысяч уголовных дел о коррупции, а в качестве обвиняемых привлечено свыше пяти тысяч лиц, обладающих особым правовым статусом. В их числе более трех тысяч депутатов органов местного самоуправления и выборных глав муниципальных образований органов местного самоуправления, отмечают «Известия».
Напомним, что конфискация имущества в качестве вида наказания существовала в Уголовном кодексе страны до 2003 года. В настоящее время российский УК предусматривает конфискацию имущества (ст. 104.1 УК РФ) в случае, если оно было получено в результате совершения определенных преступлений, например торговли людьми, получения взятки, убийства или использования рабского труда.
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