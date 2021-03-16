Миграционный центр Москвы открыл представительство в Узбекистане
Многофункциональный миграционный центр (ММЦ) Москвы открыл представительство в Узбекистане. Он будет оказывать помощь московским работодателям в подборе трудовых мигрантов из числа узбекских граждан в период ограничений на въезд в Россию, установленных в пандемию. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
«Деятельность представительства ММЦ ориентирована на эффективную реализацию утвержденного правительством России алгоритма привлечения в экономику Российской Федерации иностранных граждан. Представительством во взаимодействии с уполномоченными ведомствами республики Узбекистан будет осуществляться весь комплекс мероприятий по подбору сотрудников, обладающих необходимыми навыками и квалификацией для работы на важнейших московских проектах: транспорте, строительстве, ЖКХ», - сказал он во время церемонии открытия представительства в Ташкенте, отметив, что результатом станет эффективный и контролируемый механизм привлечения на столичные объекты трудовых мигрантов из Узбекистана.
Представительство будет информировать жителей республики о вакансиях в Москве, а столичных работодателей - о наличии специалистов требуемой квалификации, а также организовывать онлайн собеседования и оценку профессиональных навыков трудовых мигрантов, проверку возможности въезда на территорию России и осуществления трудовой деятельности.
Представительство также будет консультировать трудовых мигрантов по вопросам трудоустройства, правил пребывания в Москве, в том числе с учетом ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В том числе они должны будут иметь документ, подтверждающий отрицательный результат теста на COVID-19.
Узбекистан стал первой страной, с которой Москва начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов. Из порядка 460 тысяч ежегодно выдаваемых в российской столице трудовых патентов половина приходится на граждан этой республики.
По данным на конец февраля в Москве находилось свыше 200 тысяч граждан этой страны, 90% из которых – трудовые мигранты. Более 40% трудовых мигрантов из Узбекистана заняты на строительных объектах, около 15% - в сфере ЖКХ, 10% - на производственных и торговых объектах столицы.
«Пандемия показала, что ниши, которые на столичном рынке труда занимают по большей части мигранты, в частности, на стройке и в ЖКХ, остаются невостребованными москвичами и представителями других регионов РФ. В связи с этим Москва намерена и дальше привлекать иностранных рабочих в эти отрасли и создавать эффективные механизмы взаимодействия между московскими работодателями и иностранными специалистами», - сказал министр, отметив, что создание представительств в безвизовых странах, из которых в Москву приезжает основное количество трудовых мигрантов, будет продолжено.
Кроме того, что трудовые мигранты занимают невостребованные ниши на рынке, они покупают патенты, которые дают им право на работу в России. Это средства поступают в бюджет Москвы в качестве НДФЛ. В 2020 году поступления НДФЛ за патенты составили порядка 14 млрд рублей. С 2014 года, когда начала применяться система патентов, столичный бюджет пополнился на 92 млрд рублей.
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