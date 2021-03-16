Миграционный центр Москвы открыл представительство в Узбекистане

Представительство будет информировать жителей республики о вакансиях в Москве, а столичных работодателей - о наличии специалистов требуемой квалификации, а также организовывать онлайн собеседования и оценку профессиональных навыков трудовых мигрантов, проверку возможности въезда на территорию России и осуществления трудовой деятельности.

Представительство также будет консультировать трудовых мигрантов по вопросам трудоустройства, правил пребывания в Москве, в том числе с учетом ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В том числе они должны будут иметь документ, подтверждающий отрицательный результат теста на COVID-19.

Узбекистан стал первой страной, с которой Москва начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов. Из порядка 460 тысяч ежегодно выдаваемых в российской столице трудовых патентов половина приходится на граждан этой республики.

По данным на конец февраля в Москве находилось свыше 200 тысяч граждан этой страны, 90% из которых – трудовые мигранты. Более 40% трудовых мигрантов из Узбекистана заняты на строительных объектах, около 15% - в сфере ЖКХ, 10% - на производственных и торговых объектах столицы.