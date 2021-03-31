Москва объяснила механизм привлечения трудовых мигрантов

Департамент экономической политики и развития города Москвы разъяснил инвесторам и крупнейшим застройщикам столицы механизм привлечения трудовых мигрантов на строительные объекты города. Встреча прошла в рамках работы Совета по стратегическому развитию и реализации нацпроектов при правительстве Москвы. В ней приняли участие представители клуба инвесторов Москвы и строительных компаний, реализующих важные для столицы проекты: Capital Group, Группа компаний «ПИК», «СУ-10 Фундаментстрой», «Инград», «ЭНКА».

Для того чтобы работодатель мог воспользоваться утвержденным алгоритмом ввоза иностранных граждан, ему потребуется подтвердить статус крупной компании с устойчивыми финансовыми возможностями. В ней должны трудиться более 250 сотрудников, а годовая выручка должна составлять свыше 2 млрд рублей. Компания не должна иметь непогашенной задолженности по заработной плате, налогам и сборам. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

По его словам, компания должна также обеспечить проживание трудовых мигрантов с учетом действующих санитарно-эпидемиологических требований и связанных с пандемией ограничений, а также быть готовой к оформлению с ними трудовых отношений и организации их выезда на родину после того, как реализация строительных проектов завершится.