В Госдуме предложили раздавать бедным продуктовые сертификаты
Предоставлять продуктовые сертификаты на фиксированную сумму для малообеспеченных граждан предложил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
По его словам, в настоящее время началась разработка соответствующего законопроекта. Он предполагает определение критериев нуждаемости, по которым должен выделяться сертификат. Парламентарий полагает, что сумма, на которую граждане смогут приобретать продукты по этому сертификату, должна составлять не менее 25% от федерального прожиточного минимума, сообщает RT со ссылкой на Telegram Нилова.
Автор инициативы также отметил, что будут определены продукты, которые можно будет приобрести на подобный сертификат, передает Ura.ru.
На текущей неделе ввести продуктовые банковские карты, на которые малоимущие россияне могли бы получать финансовую помощь от государства предложил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Эксперты в эфире НСН объяснили, почему появилось предложение выдавать малоимущим специальную банковскую карту для покупки необходимых товаров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+7 212 / сут.
Умерли
20 056+108 / сут.
Выздоровели
934 тыс.+4 317 / сут.
- В России за сутки выявили 7212 случаев COVID-19
- Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России
- В Госдуме предложили раздавать бедным продуктовые сертификаты
- В правительстве прокомментировали проект о реновации в России
- Собчак не получит долю в крабовом бизнесе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru