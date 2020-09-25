В Госдуме предложили раздавать бедным продуктовые сертификаты

Автор инициативы также отметил, что будут определены продукты, которые можно будет приобрести на подобный сертификат, передает Ura.ru.

На текущей неделе ввести продуктовые банковские карты, на которые малоимущие россияне могли бы получать финансовую помощь от государства предложил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Эксперты в эфире НСН объяснили, почему появилось предложение выдавать малоимущим специальную банковскую карту для покупки необходимых товаров.



