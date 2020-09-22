На водку или крупу? Эксперты рассказали о продовольственных картах в России
Эксперты в эфире НСН объяснили, почему появилось предложение выдавать малоимущим специальную банковскую карту для покупки необходимых товаров.
Ввести продуктовые банковские карты, на которые малоимущие россияне могли бы получать финансовую помощь от государства предложил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он предложил выплачивать россиянам, которые зарабатывают меньше МРОТ (12,1 тысячи рублей), из Фонда национального благосостояния (ФНБ) средства на карту для приобретения товаров российского производства. По данным Росстата, меньше МРОТ в стране получают почти 20 миллионов человек.
Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН объяснил инициативу Миронова подготовкой к выборам в Госдуму.
«Это надо рассматривать в рамках предвыборной кампании в Госдуму, к которой парламентские партии уже начинают готовиться. Господин Миронов, возглавляя партию «Справедливая Россия», ищет какие-то новости, которые будут резонировать с его ядерным электоратом. И он думает, что это, в частности, люди, которые находятся за чертой бедности и ищут социальной поддержки от государства», - пояснил Баширов.
Тем не менее идею Миронова он одобрил.
«У нас бедных очень много, и неофициальные данные гораздо выше, чем официальные. И потребность в таких «окрашенных» деньгах есть. Потому что если вы просто даете человеку деньги, он их может потратить на что-то другое. Потому что часть бедных людей еще и не очень социально ответственные. Очень много неблагополучных семей. «Окрашенные деньги» – это те, которые вы не можете потратить ни на что другое, как только на определенную группу товаров только в определенных точках продаж. То есть вы не можете купить водку, а только крупу, например. Окрашенные деньги, окрашенные услуги – это мировая практика. Тут ничего уникального нет», - сказал политолог.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН назвал предложение Миронова «чистым популизмом».
«Если это обычная банковская карта «Мир», на которую просто пришлют деньги, то контролировать, на что их потратят, невозможно. Если это какая-то особая карта, деньги с которой можно потратить в специальном магазине, то я про такие не знаю. Это очередной депутатский треш. Чистый популизм, который не имеет к реальной жизни никакого отношения. Никто это делать не будет, ни с какого ФНБ. Правительство ничего такого рассматривать не будет», - пояснил эксперт.
Ранее Миронов предложил ликвидировать Пенсионный фонд России. По его мнению, пенсии удобнее выплачивать напрямую из бюджета, а ПФР – просто ненужный посредник.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 215 / сут.
Умерли
19 649+160 / сут.
Выздоровели
918 тыс.+5 976 / сут.
- Скончался переводчик «Улисса» Сергей Хоружий
- «Не слышат»: Зюганов рассказал о тщетных попытках убедить Путина
- В Петербурге в реке найдет мешок с человеческими останками
- Жириновский сообщил, когда США исчезнут как государство
- Пробные партии вакцины от COVID-19 поступили во все регионы России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru