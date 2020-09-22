На водку или крупу? Эксперты рассказали о продовольственных картах в России

Тем не менее идею Миронова он одобрил.

«У нас бедных очень много, и неофициальные данные гораздо выше, чем официальные. И потребность в таких «окрашенных» деньгах есть. Потому что если вы просто даете человеку деньги, он их может потратить на что-то другое. Потому что часть бедных людей еще и не очень социально ответственные. Очень много неблагополучных семей. «Окрашенные деньги» – это те, которые вы не можете потратить ни на что другое, как только на определенную группу товаров только в определенных точках продаж. То есть вы не можете купить водку, а только крупу, например. Окрашенные деньги, окрашенные услуги – это мировая практика. Тут ничего уникального нет», - сказал политолог.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН назвал предложение Миронова «чистым популизмом».

«Если это обычная банковская карта «Мир», на которую просто пришлют деньги, то контролировать, на что их потратят, невозможно. Если это какая-то особая карта, деньги с которой можно потратить в специальном магазине, то я про такие не знаю. Это очередной депутатский треш. Чистый популизм, который не имеет к реальной жизни никакого отношения. Никто это делать не будет, ни с какого ФНБ. Правительство ничего такого рассматривать не будет», - пояснил эксперт.

Ранее Миронов предложил ликвидировать Пенсионный фонд России. По его мнению, пенсии удобнее выплачивать напрямую из бюджета, а ПФР – просто ненужный посредник.

