Госдума оценила 15-тысячную помощь пенсионерам в полтриллиона рублей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в эфире НСН оценил возможность разовой выплаты материальной помощи всем российским пенсионерам.



В Общественной палате РФ предложили правительству сделать единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки в период пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

Инициаторы в письме на имя премьер-министра России Михаила Мишустина отмечают, что в среднем затраты пенсионеров на лекарственные препараты увеличились на 4 тыс. рублей, а у многих из них отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме пенсии.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представляющий партию «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН оценил возможность такой выплаты.

Родители 26 млн детей получили выплаты по 10 тыс. рублей в июле

«Предлагается некая разовая премия, учитывая прецеденты с премиями людям, у кого есть дети. Выплаты, которые проходили в июне и июле текущего года. Так понимаю, что Общественная палата руководствуется таким прецедентом. Сколько это будет стоить? Речь идет примерно о месячном фонде пенсий. Это примерно полтриллиона рублей. Много это или мало для страны? В Европе отчисления на пенсионные выплаты составляют порядка 12-15% ВВП. В России – около 7,5%. То есть почти в два раза ниже. То есть если бы перераспределение национального продукта через налогообложение корпораций, через прогрессивный подоходный было бы иным, то мы бы увидели возможность качественного увеличения пенсий в Российской Федерации», - сказал Шеин.

Ранее Олег Шеин в эфире НСН оценил вероятность повышения пенсий в ближайшее время.

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ФОТО: Flickr.com\Roman Sivak
ТЕГИ:Общественная Палата РФВыплатыПенсионеры
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