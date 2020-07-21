Госдума оценила 15-тысячную помощь пенсионерам в полтриллиона рублей
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в эфире НСН оценил возможность разовой выплаты материальной помощи всем российским пенсионерам.
В Общественной палате РФ предложили правительству сделать единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки в период пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».
Инициаторы в письме на имя премьер-министра России Михаила Мишустина отмечают, что в среднем затраты пенсионеров на лекарственные препараты увеличились на 4 тыс. рублей, а у многих из них отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме пенсии.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представляющий партию «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН оценил возможность такой выплаты.
«Предлагается некая разовая премия, учитывая прецеденты с премиями людям, у кого есть дети. Выплаты, которые проходили в июне и июле текущего года. Так понимаю, что Общественная палата руководствуется таким прецедентом. Сколько это будет стоить? Речь идет примерно о месячном фонде пенсий. Это примерно полтриллиона рублей. Много это или мало для страны? В Европе отчисления на пенсионные выплаты составляют порядка 12-15% ВВП. В России – около 7,5%. То есть почти в два раза ниже. То есть если бы перераспределение национального продукта через налогообложение корпораций, через прогрессивный подоходный было бы иным, то мы бы увидели возможность качественного увеличения пенсий в Российской Федерации», - сказал Шеин.
Ранее Олег Шеин в эфире НСН оценил вероятность повышения пенсий в ближайшее время.
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