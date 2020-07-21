Госдума оценила 15-тысячную помощь пенсионерам в полтриллиона рублей

«Предлагается некая разовая премия, учитывая прецеденты с премиями людям, у кого есть дети. Выплаты, которые проходили в июне и июле текущего года. Так понимаю, что Общественная палата руководствуется таким прецедентом. Сколько это будет стоить? Речь идет примерно о месячном фонде пенсий. Это примерно полтриллиона рублей. Много это или мало для страны? В Европе отчисления на пенсионные выплаты составляют порядка 12-15% ВВП. В России – около 7,5%. То есть почти в два раза ниже. То есть если бы перераспределение национального продукта через налогообложение корпораций, через прогрессивный подоходный было бы иным, то мы бы увидели возможность качественного увеличения пенсий в Российской Федерации», - сказал Шеин.

Ранее Олег Шеин в эфире НСН оценил вероятность повышения пенсий в ближайшее время.

