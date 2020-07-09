«Для тех, кому за 75»: Депутаты продолжат добиваться от правительства повышения пенсий
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил НСН, что для того, чтобы дождаться повышения пенсий для граждан старше 75 понадобятся терпение и последовательность.
Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о повышении пенсионных отчислений для граждан старше 75 лет. Авторы законопроекта уверены, что это может снизить социальную напряжённость. При этом ещё в мае партия ЛДПР уже вносила на рассмотрение похожий законопроект.
При этом Правительством РФ данный законопроект не поддерживается. Как следует из заключения, подписанного заместителем председателя правительства Дмитрием Григоренко, «пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточных обоснований необходимости предлагаемых изменений».
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представляющий партию «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН оценил возможность поддержки законопроекта в Государственной думе и отметил, что, благодаря последовательным действиям, его со временем примут.
«Понятно, что если правительство высказалось против, то "Единая Россия" голосовать "за" не будет. То есть мы имеем инициативу, которая на данном отрезке времени будет отклонена, но опыт показывает, что подчас последовательные действия в заданном направлении приносят свои плоды. Два самых ярких примера – история с материнским капиталом, инициативу о котором постоянно отвергало правительство и Единая Россия, но в определённый момент президент сказал, что это надо делать и теперь маткапитал выглядит, как что-то обыденное. И второй пример – прогрессивная шкала подоходного налога, про которую долго говорили, что так не должно быть и не надо этого делать. Поэтому примеры, когда терпение и выносливость приносят свои плоды – существуют», сказал Олег Шеин.
Ранее НСН писала о докладе Минтруда, согласно которому, к 2030 году около трети населения России будут составлять люди старше трудоспособного возраста.
Там отмечается, что прогнозируемая численность населения старше трудоспособного возраста к 2024 году увеличится до 40,8 миллиона человек (27,6%), а к 2030 году – до 43,7 миллиона человек. Лица старшего поколения будут составлять более 29% населения страны.
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