«Для тех, кому за 75»: Депутаты продолжат добиваться от правительства повышения пенсий

Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о повышении пенсионных отчислений для граждан старше 75 лет. Авторы законопроекта уверены, что это может снизить социальную напряжённость. При этом ещё в мае партия ЛДПР уже вносила на рассмотрение похожий законопроект.

При этом Правительством РФ данный законопроект не поддерживается. Как следует из заключения, подписанного заместителем председателя правительства Дмитрием Григоренко, «пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточных обоснований необходимости предлагаемых изменений».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представляющий партию «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН оценил возможность поддержки законопроекта в Государственной думе и отметил, что, благодаря последовательным действиям, его со временем примут.