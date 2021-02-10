«Существенная добавка!» В Госдуме оценили идею увеличить пенсии за счет богачей

«Это были бы серьезные дополнительные вливания в Пенсионный фонд, которые позволили бы повысить пенсии. Но это полностью разрушает страховые принципы построения пенсионной системы, поскольку тогда государство берет на себя выплату государственной пенсии, полностью аннулируя страховые принципы. Пенсионные взносы – это не налоги. Они имеют страховую природу. Тут подменяются принципы. Доходы обеспеченных россиян высоки. Добавка была бы существенная. Но, распределенная по всей пенсионной системе, она вряд ли бы принципиально поменяла обеспеченность ПФР. Он дефицитен именно в рамках страховой системы. Если мы перейдем на прямые государственные выплаты, что возможно, то это потребует совершенно другого финансирования, других объемов. Просто однобоко изменить финансирование ПФР за счет изменения "налога на богатых" - что само по себе неплохо – никак не соответствует принципам солидарного пенсионного обеспечения», - сказал Калашников.

По его мнению, сокращение непрофильных расходов ПФР не поможет увеличить пенсии.

«Это небольшие траты, где-то 1% от бюджета Пенсионного фонда. Действительно, Пенсионный фонд живет широко. Одни здания ПФР что собой представляют! Они стали притчей во языцех. Администрирование пенсионной системы, безусловно, избыточное. Тут нужно совершенствовать. Но я не думаю, что это даст принципиальное увеличение средств Пенсионного фонда. Это надо делать, но в разумных пределах», - заключил депутат.

Ранее стало известно, что в 2021 году ПФР потратит на приобретение новых зданий 706 млн рублей. Еще 115 млн рублей пойдет на обучение сотрудников.

