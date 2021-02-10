«Существенная добавка!» В Госдуме оценили идею увеличить пенсии за счет богачей
Депутат Сергей Калашников в эфире НСН оценил предложенные Сергеем Мироновым способы повышения пенсий россиян.
Отменить налоговые льготы для экспортеров сырья, увеличить взносы в Пенсионный фонд (ПФР) для богатых россиян с доходом свыше 1,4 млн рублей в год и срезать непрофильные расходы ПФР предложил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Таким образом он рассчитывает увеличить пенсии россиян. Политик также утверждает, что работа ПФР непрозрачна, много денег уходит на огромные зарплаты руководителей, роскошные здания и услуги пиарщиков.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН признал, что увеличение взносов для богатых могло бы увеличить доходы ПФР.
«Это были бы серьезные дополнительные вливания в Пенсионный фонд, которые позволили бы повысить пенсии. Но это полностью разрушает страховые принципы построения пенсионной системы, поскольку тогда государство берет на себя выплату государственной пенсии, полностью аннулируя страховые принципы. Пенсионные взносы – это не налоги. Они имеют страховую природу. Тут подменяются принципы. Доходы обеспеченных россиян высоки. Добавка была бы существенная. Но, распределенная по всей пенсионной системе, она вряд ли бы принципиально поменяла обеспеченность ПФР. Он дефицитен именно в рамках страховой системы. Если мы перейдем на прямые государственные выплаты, что возможно, то это потребует совершенно другого финансирования, других объемов. Просто однобоко изменить финансирование ПФР за счет изменения "налога на богатых" - что само по себе неплохо – никак не соответствует принципам солидарного пенсионного обеспечения», - сказал Калашников.
По его мнению, сокращение непрофильных расходов ПФР не поможет увеличить пенсии.
«Это небольшие траты, где-то 1% от бюджета Пенсионного фонда. Действительно, Пенсионный фонд живет широко. Одни здания ПФР что собой представляют! Они стали притчей во языцех. Администрирование пенсионной системы, безусловно, избыточное. Тут нужно совершенствовать. Но я не думаю, что это даст принципиальное увеличение средств Пенсионного фонда. Это надо делать, но в разумных пределах», - заключил депутат.
Ранее стало известно, что в 2021 году ПФР потратит на приобретение новых зданий 706 млн рублей. Еще 115 млн рублей пойдет на обучение сотрудников.
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