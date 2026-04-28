«Даже траншею ровно не вскопают»: Почему 12 млн мигрантов не спасут Россию
Бизнесмены не хотят платить достойные зарплаты, поэтому озвучивают свои желания через правительство, заявил НСН Михаил Матвеев.
Государству нужны сварщики и слесари, которым придется хорошо платить, а бизнес предлагает привозить низкоквалифицированную рабочую силу в страну, потому что не хочет терять прибыль, рассказал НСН депутат Госдумы Михаил Матвеев.
Без привлечения трудовых мигрантов обеспечить экономический рост РФ будет сложно. Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на «Альфа-Саммите» в ходе дискуссии «Российская экономика через 10 лет». В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые» оценил нехватку специалистов в России в 12 миллионов человек. Матвеев подчеркнул, что эту проблему не решить мигрантами.
«По официальным данным у нас безработица 2%, но реальная проблема намного больше, потому что в стране 15 миллионов самозанятых. Это люди, которые работают от случая к случаю. Половина — это скрытые безработные. Кроме того, сейчас очень много предприятий перешли на четырехдневный и даже трехдневный режим работы. Согласно данным экономиста Валентина Катасонова, объем занятости в стране составляет только 62%. Если увеличить его хотя бы на 5%, то никакие мигранты не понадобятся. Спикеры экономического блока заявляют о необходимости в миллионах сварщиков и слесарей, но к нам приезжают рабочие руки и рассасываются в курьеры, таксисты и работников Wildberries. А нехватка остается, потому что Средняя Азия не производит сварщиков и слесарей. К нам едут люди, которые даже копать ровно траншею не умеют», — отметил он.
Матвеев добавил, что разговоры о необходимости мигрантов — это желание бизнеса не платить достойные зарплаты россиянам.
«Проблема заключается в недоплате заработной платы работникам со стороны бизнеса. Он привык зарабатывать большой процент прибыли, а не какие-то 5-15%. Это считается не теми деньгами, ради которых есть смысл работать. Таковы традиции нашего экономического какого-то менталитета. Бизнес привык оставлять больший процент себе, а меньший платить людям. У нас фонд зарплат намного меньше, чем в европейских странах. Когда наши министры, которые являются выразителями интересов этого российского бизнес-сообщества, заявляют о нехватке рабочих, они забывают одно слово — дешевых. Они просто не хотят платить нормальную заработную плату, а люди предпочитают в таком случае самозанятость, подработки, где-то иметь неофициальный доход. И в результате такой “мудрой” экономической политики крупные предприятия переходят на трех-четырехдневный режим работы, а малый и средний бизнес закрывается», — добавил депутат.
Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов объяснил НСН, к чему приведет рост пошлин для иностранцев.
