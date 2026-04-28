Государству нужны сварщики и слесари, которым придется хорошо платить, а бизнес предлагает привозить низкоквалифицированную рабочую силу в страну, потому что не хочет терять прибыль, рассказал НСН депутат Госдумы Михаил Матвеев.



Без привлечения трудовых мигрантов обеспечить экономический рост РФ будет сложно. Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на «Альфа-Саммите» в ходе дискуссии «Российская экономика через 10 лет». В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые» оценил нехватку специалистов в России в 12 миллионов человек. Матвеев подчеркнул, что эту проблему не решить мигрантами.