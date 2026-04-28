Туапсе остался без воды из-за аварии на НПЗ
Туапсе остался без воды из-за аварии на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Как пишет RT, об этом заявил глава муниципального округа Сергей Бойко.
По его словам, находящаяся на территории НПЗ система энергоснабжения водопроводной насосной станции вышла из строя. В результате подача воды была временно остановлена, как в городе, так и в Шепсинском сельском округе.
Д«о конца сегодняшнего дня на территориях, попавших под отключение водоснабжения, будут расставлены ёмкости с восполнением запаса воды для бытовых нужд и питьевых целей (после кипячения)», - написал он в своём Telegram-канале.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вылететь в Туапсе, где горит НПЗ, чтобы на месте контролировать ход работ по тушению пожаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
