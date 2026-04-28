Туапсе остался без воды из-за аварии на НПЗ

По его словам, находящаяся на территории НПЗ система энергоснабжения водопроводной насосной станции вышла из строя. В результате подача воды была временно остановлена, как в городе, так и в Шепсинском сельском округе.

Д«о конца сегодняшнего дня на территориях, попавших под отключение водоснабжения, будут расставлены ёмкости с восполнением запаса воды для бытовых нужд и питьевых целей (после кипячения)», - написал он в своём Telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вылететь в Туапсе, где горит НПЗ, чтобы на месте контролировать ход работ по тушению пожаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

