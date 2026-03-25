В Общественной палате усомнились, что роботы заменят мигрантов
Беспилотные доставщики пока не способны взять на себя функции человека, заявила НСН Маргарита Лянге.
Современные роботы пока еще слишком медленные, и их слишком мало, чтобы они стали полноценной заменой курьеров. Однако это правильный курс на будущее, отметила член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге в беседе с НСН.
Курьеров в Москве планируют заменить роботами-доставщиками. Мобильные беспилотные комплексы уже были представлены столичным полицейским. Об этом сообщил начальник столичного ГУ МВД России Олег Баранов. Его слова приводит ТАСС. Лянге посчитала, что до реализации этого плана еще далеко.
«Это какая-то невозможная пока ситуация. Количество карьеров-доставщиков в Москве абсолютно колоссальное. Речь идет о десятках тысяч людей, которые задействованы в этой сфере, как в крупных, так и в небольших компаниях. Есть и курьеры, которые работают при ресторанах. Теоретически все идет к тому, что их заменят, но пока роботы-доставщики не способны полноценно это сделать. У них главная функция в том, чтобы не наезжать на людей. При интенсивном потоке пешеходов, например, в центре города, может произойти так, что они будут медленнее, чем люди. Сам принцип мне кажется абсолютно правильным, чтобы как можно больше людей можно было бы заменять роботами, тем более если они будут нашего производства. Это дополнительные рабочие места для промышленности и инженеров», — объяснила она.
Лянге добавила, что будет с мигрантами, когда роботы станут умнее и будут работать в доставке.
«Те люди, которые приезжали к нам в страну, покупали патенты и официально оформлялись как трудовые мигранты, через месяц-полтора часто покидали своего работодателя, хотя некоторые даже были по оргнабору. После этого они шли в более денежную работу курьерами. А у нас возникала необходимость нанимать новых людей. Поэтому в будущем они либо покинут нашу страну, либо вернутся на стройки и промышленные производства», — подчеркнула она.
Ранее Лянге рассказала НСН, что лишит мигрантов в России шанса на гражданство.
Горячие новости
- Фанаты сделают кассу: BadComedian объяснил рекорд трейлера «Человека-паука»
- Банки призвали не вводить подтверждение финансовых операций через Max
- Питер Джексон намерен снять еще один фильм по «Властелину колец»
- СМИ: Иран пригрозил захватом территорий ОАЭ и Бахрейна
- Ушаков заявил, что Россию проинформировали об итогах переговоров США и Украины
- В Херсонской области два человека погибли при атаке ВСУ на жилой дом
- В Общественной палате усомнились, что роботы заменят мигрантов
- Числившийся пропавшим без вести после взрыва в Севастополе признан погибшим
- Центробанк рекомендовал банкам информировать клиентов о блокировках счетов
- Премьер Дании Фредериксен подала в отставку после выборов