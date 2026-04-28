Россиянам водителям назвали неочевидные риски в майские праздники
Каждое пятое заявление по КАСКО в майские праздники в 2025 году было связано с ущербом для элементов остекления автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании «Росгосстрах».
Они пояснили, что весной на многих дорогах начинается ремонт. В результате риск повреждения стекол, фар и лакокрасочного покрытия гравием и камнями, вылетающими из-под колёс других машины, кратно увеличивается.
Кроме того, вышеупомянутые повреждения могут нанести шипы, выпадающие из шин при езде по твёрдым покрытиям. Это происходит в случае, когда водители не успевают сменить резину.
«Ещё одна опасность — дикие животные. Далеко не все скоростные магистрали вдоль леса имеют ограждение, поэтому не стоит игнорировать предупреждающие знаки», - говорится в сообщении.
Эксперты добавили, что в начале мая во многих регионах РФ можно попасть под град, который также способен повредить транспортное средство.
Ранее технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков напомнил, что использование шипованных зимних шин в летние месяцы запрещено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
