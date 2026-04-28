Россиянам водителям назвали неочевидные риски в майские праздники

Они пояснили, что весной на многих дорогах начинается ремонт. В результате риск повреждения стекол, фар и лакокрасочного покрытия гравием и камнями, вылетающими из-под колёс других машины, кратно увеличивается.

Кроме того, вышеупомянутые повреждения могут нанести шипы, выпадающие из шин при езде по твёрдым покрытиям. Это происходит в случае, когда водители не успевают сменить резину.

«Ещё одна опасность — дикие животные. Далеко не все скоростные магистрали вдоль леса имеют ограждение, поэтому не стоит игнорировать предупреждающие знаки», - говорится в сообщении.

Эксперты добавили, что в начале мая во многих регионах РФ можно попасть под град, который также способен повредить транспортное средство.

Ранее технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков напомнил, что использование шипованных зимних шин в летние месяцы запрещено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

