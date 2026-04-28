Сегодня мало кто покупает жилье для инвестиций на вторичном рынке, в основном квартиры приобретают для личного пользования, при этом количество комнат значения не имеет. Об этом НСН заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

В январе–марте 2026 года на вторичных рынках 35 крупнейших городов России были проданы 122,7 тысячи квартир, сообщили аналитики ЦИАН. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Барсукова, сегодня россияне в основном покупают жилье для личного пользования, а интерес к инвестициям в недвижимость падает.

«Для инвестиций сегодня редко кто покупает жилье, но смотря для каких инвестиций. Если речь идет о так называемом флипперстве, то такие бизнесы сейчас существуют, люди продолжают заниматься такими бизнесами. Понятно, что не у всех модели бывают нормальными, на растущем рынке флипперством заниматься проще — кстати, он сейчас растет. Осталась спекулятивная модель с точки зрения выкупа, когда жилье покупают по бросовой цене, потому что у продавца какие-то проблемы, ему надо срочно избавиться от недвижимости. А что касается инвестиционных моделей в плане того, чтобы купить квартиру, сдавать ее, например, в течение года, а потом продать, когда цены вырастут, — таких моделей нет. Во-первых, цены начали расти только в конце 2025 года. К концу текущего года они могут вырасти еще на 5–10%. Банальный депозит будет даже интереснее. Так что в основном сейчас покупают квартиры для личного пользования. Учитывая, что инвестиционный спрос уходит, нет сильной градации в сторону квартир с определенным количеством комнат. В новостройках из-за льготной ипотеки был перекос в сторону студий и однокомнатных квартир, а на вторичке все по-другому», — сказал Барсуков.