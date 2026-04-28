Риелторы заявили о падении интереса к ипотеке на «вторичке»
В среднем однокомнатная квартира на «вторичке» дешевле на 10–15%, чем в новом доме, сказал НСН Константин Барсуков.
Сегодня мало кто покупает жилье для инвестиций на вторичном рынке, в основном квартиры приобретают для личного пользования, при этом количество комнат значения не имеет. Об этом НСН заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
В январе–марте 2026 года на вторичных рынках 35 крупнейших городов России были проданы 122,7 тысячи квартир, сообщили аналитики ЦИАН. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Барсукова, сегодня россияне в основном покупают жилье для личного пользования, а интерес к инвестициям в недвижимость падает.
«Для инвестиций сегодня редко кто покупает жилье, но смотря для каких инвестиций. Если речь идет о так называемом флипперстве, то такие бизнесы сейчас существуют, люди продолжают заниматься такими бизнесами. Понятно, что не у всех модели бывают нормальными, на растущем рынке флипперством заниматься проще — кстати, он сейчас растет. Осталась спекулятивная модель с точки зрения выкупа, когда жилье покупают по бросовой цене, потому что у продавца какие-то проблемы, ему надо срочно избавиться от недвижимости. А что касается инвестиционных моделей в плане того, чтобы купить квартиру, сдавать ее, например, в течение года, а потом продать, когда цены вырастут, — таких моделей нет. Во-первых, цены начали расти только в конце 2025 года. К концу текущего года они могут вырасти еще на 5–10%. Банальный депозит будет даже интереснее. Так что в основном сейчас покупают квартиры для личного пользования. Учитывая, что инвестиционный спрос уходит, нет сильной градации в сторону квартир с определенным количеством комнат. В новостройках из-за льготной ипотеки был перекос в сторону студий и однокомнатных квартир, а на вторичке все по-другому», — сказал Барсуков.
Собеседник НСН заявил, что однокомнатная квартира на вторичном рынке примерно на 10–15% дешевле «однушки» в новостройке.
«Есть два методики сравнения цен. Есть та, которую использует Центробанк, когда они берут и сравнивают все вторичное жилье в среднем с некой новостройкой. По такому подходу разница примерно 50%. Если использовать правильный метод, когда мы берем и сравниваем с теми, кто продает аналогичные квартиры в близлежащих домах, то разница получается не более 10–15%», — добавил эксперт.
В заключение Барсуков оценил возможности роста спроса на вторичное жилье в перспективе.
«Количество сделок будет увеличиваться. Но сложно сказать, относится ли к спросу ситуация, когда человек продает одну квартиру и покупает другую. Когда приходит один внешний покупатель, он провоцирует цепочку покупок и продаж, превращая продавцов в покупателей, которые приобретают следующие объекты. Количество внешних покупателей будет увеличиваться, потому что ставка по ипотеке будет падать. Вырастет количество людей, которые будут готовы взять ипотечный кредит. Соответственно, они будут провоцировать большее число таких покупок и продаж», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что число квартир, площадь которых не превышает 28 квадратных метров, на рынке столичных новостроек за год уменьшилось почти вчетверо, до 2300.
