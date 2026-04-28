Число погибших при пожаре на севере Москвы выросло до восьми человек

Число погибших при пожаре, который произошёл в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке в Москве, увеличилось до восьми человек. Об этом со ссылкой на ГСУ СК РФ по столице сообщает RT.

При пожаре на Казанском пороховом заводе погиб один человек

В ведомстве указали, что следователи проводят допросы представителей компании‑застройщика, начальника участка строительного объекта, а также сотрудников субподрядной организации.

«Следствием будут установлены причины возгорания и круг лиц, ответственных за соблюдение норм пожарной безопасности на объекте», - говорится в сообщении.

Ранее два человека погибли в результате пожара, который произошёл в частном доме в Новой Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: arh.sledcom.ru
