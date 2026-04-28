Рост пошлин для мигрантов на 1000% затронет лишь 1-2% тех, кто приезжает в России на заработки, заявил НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

Правительство РФ одобрило законопроект Минфина о резком повышении госпошлин для иностранцев с 1 июля 2026 года. Сборы вырастут на 200–1000% (до 12 раз) для покрытия расходов на администрирование миграции. ВНЖ подорожает до 30 000 руб., РВП — до 15 000 руб., а гражданство — до 50 000 рублей, пишут «Ведомости». При этом без привлечения трудовых мигрантов обеспечить экономический рост РФ будет сложно, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Каримов пояснил, что изменения затронут далеко не всех.