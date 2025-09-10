В Госдуме не ждут снижения ключевой ставки ЦБ на заседании 12 сентября

ЦБ России 12 сентября проведет заседание, на котором объявят уровень ключевой ставки. Как сообщил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Наумов, снижение в этот раз маловероятно.

По его словам, регулятор сохранит осторожный подход и будет ориентироваться на сдерживание инфляции, несмотря на запрос бизнеса на более доступные кредиты. Наумов прогнозирует, что реальное снижение ставки возможно лишь в конце года — до уровня 15%.