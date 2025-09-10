В Госдуме не ждут снижения ключевой ставки ЦБ на заседании 12 сентября
ЦБ России 12 сентября проведет заседание, на котором объявят уровень ключевой ставки. Как сообщил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Наумов, снижение в этот раз маловероятно.
По его словам, регулятор сохранит осторожный подход и будет ориентироваться на сдерживание инфляции, несмотря на запрос бизнеса на более доступные кредиты. Наумов прогнозирует, что реальное снижение ставки возможно лишь в конце года — до уровня 15%.
Депутат отметил, что лучше дать «четкий импульс» экономике в конце года, когда инфляция пойдет на устойчивое снижение. Это, по его мнению, позволит компаниям и банкам планировать свою деятельность исходя из стабильной ставки.
Комментируя возможное влияние решения ЦБ на курс рубля, Наумов указал, что в среднесрочной перспективе валютный рынок выглядит сбалансированным и учитывает интересы как экспортеров, так и импортеров, передает «Радиоточка НСН».
