Инфляция в России снизилась до 8,1% годовых
Годовая инфляция в России на 8 сентября составила 8,1% против 8,11% неделей ранее. Об этом говорится в еженедельном обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
В министерстве уточнили, что оценка годовой инфляции на 1 сентября скорректирована с учетом свежих данных Росстата за август: показатель составил 8,11% вместо прежних 8,28%.
По данным ведомства, в период с 2 по 8 сентября цены на продукты питания выросли в среднем на 0,06%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 1,99%, а остальные продовольственные товары подорожали на 0,24%.
В непродовольственном сегменте рост цен за неделю составил 0,21%. В секторе услуг — включая туристические, регулируемые и бытовые — зафиксирован рост на 0,06%, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru