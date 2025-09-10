Инфляция в России снизилась до 8,1% годовых

Годовая инфляция в России на 8 сентября составила 8,1% против 8,11% неделей ранее. Об этом говорится в еженедельном обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

В министерстве уточнили, что оценка годовой инфляции на 1 сентября скорректирована с учетом свежих данных Росстата за август: показатель составил 8,11% вместо прежних 8,28%.