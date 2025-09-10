Инфляция в России снизилась до 8,1% годовых

Годовая инфляция в России на 8 сентября составила 8,1% против 8,11% неделей ранее. Об этом говорится в еженедельном обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

В министерстве уточнили, что оценка годовой инфляции на 1 сентября скорректирована с учетом свежих данных Росстата за август: показатель составил 8,11% вместо прежних 8,28%.

По данным ведомства, в период с 2 по 8 сентября цены на продукты питания выросли в среднем на 0,06%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 1,99%, а остальные продовольственные товары подорожали на 0,24%.

В непродовольственном сегменте рост цен за неделю составил 0,21%. В секторе услуг — включая туристические, регулируемые и бытовые — зафиксирован рост на 0,06%, передает «Радиоточка НСН».

