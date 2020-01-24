В Госдуме предложили собрать потребительскую корзину для студентов
В России может появиться потребительская корзина для студентов и учащихся. Как пишет РИА Новости, с инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев, который уже отправил предложение главе Минтруда и соцзащиты. По мнению парламентария, в её состав необходимо включить полезные для мозговой деятельности продукты питания.
Эта потребительская корзина будет разработана для россиян в возрасте от 16 до 25 лет, подчёркивает ФедералПресс. В состав студенческой потребкорзины следовало бы включить горький шоколад, орехи, зерновой или молотый кофе, а также зелень и ягоды. В своем письме главе Минтруда и соцзащиты Зубарев обратил внимание на то, что в России более 4 млн студентов, отмечает телеканал 360.
Ранее НСН писала, что Владимир Путин призвал к пересмотру структуры потребительской корзины россиян. По словам президента, в ней сейчас не хватает овощей, рыбы и мяса.
Между тем, в сентябре прошлого года бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать более здоровую и сбалансированную потребительскую корзину для жителей России. Проработкой этого вопроса займутся Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минфин.
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