В Госдуме предложили собрать потребительскую корзину для студентов

24 января 202011:36

В России может появиться потребительская корзина для студентов и учащихся. Как пишет РИА Новости, с инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев, который уже отправил предложение главе Минтруда и соцзащиты. По мнению парламентария, в её состав необходимо включить полезные для мозговой деятельности продукты питания.

Эта потребительская корзина будет разработана для россиян в возрасте от 16 до 25 лет, подчёркивает ФедералПресс. В состав студенческой потребкорзины следовало бы включить горький шоколад, орехи, зерновой или молотый кофе, а также зелень и ягоды. В своем письме главе Минтруда и соцзащиты Зубарев обратил внимание на то, что в России более 4 млн студентов, отмечает телеканал 360.

Корзина Путина

Ранее НСН писала, что Владимир Путин призвал к пересмотру структуры потребительской корзины россиян. По словам президента, в ней сейчас не хватает овощей, рыбы и мяса.

Между тем, в сентябре прошлого года бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать более здоровую и сбалансированную потребительскую корзину для жителей России. Проработкой этого вопроса займутся Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минфин.

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ФОТО: pexels.com
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