В Госдуме назвали прямой зависимость рост цен на продукты и удешевление рубля
Рост курса доллара и удешевление рубля – вот основные посылы для повышения цен на продукты. Об этом на пресс-конференции НСН заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.
«Мы сразу сказали, что сыграло свою роль удешевление рубля. Если посмотрим на структуру цен, то они формируются под влиянием макроэкономических показателей. И в этой структуре не поменялась только зарплата работников сельского хозяйства. Всё остальное выросло. Растет цена на технику, цена земли начинает подтягиваться к долларовому эквиваленту. Каков выход? Правительство включило меры регулирования, но они работают только в коротком периоде времени, иначе производителю это невыгодно и они уходят в другие отрасли. Это сказывается на наличии товаров на полках», - пояснил эксперт.
Экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор, д.э.н. Леонид Холод на пресс-конференции НСН перечислил причины роста цен на продукты.
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