Экс-замминистра сельского хозяйства объяснил рост цен на продукты давлением внешних рынков

«Цены на сахар выросли, потому что после двух лет большого урожая и депрессированных цен, урожаи был собран в прошлом году существенно меньший. И цены сейчас выросли. Что касается картофеля, моркови, то сезонные овощи всегда дорожают. Но общие причины есть для всех групп товаров: это присутствие на рынке большого количества импортной продукции и она давит на цены. Во-вторых, сажаются импортные семена, обрабатываются импортной техникой, удобряются импортными материалами. И к тому же внешние рынки на Россию давят. И если на внешнем рынке зерно дорожает, то и у нас оно тоже дорожает», - пояснил эксперт.

Россиян ожидает повышение цен фактически на все группы товаров: от электроэнергии и бензина до продуктов питания. Как говорится в письме замминистра энергетики Анатолия Яновского в два ведомства: Минэкономразвития и Минпромторг, тепловая и электроэнергия могут подорожать на фоне роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в нынешнем году.

