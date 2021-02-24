Экс-замминистра сельского хозяйства объяснил рост цен на продукты давлением внешних рынков
Росстат зафиксировал годовой рост цен на продукты питания более чем на 7% в среднем по России. Аналитики отметили, что это рекордный показатель за последние пять лет. Экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор, д.э.н. Леонид Холод на пресс-конференции НСН пояснил, чем вызван такой рост.
«Цены на сахар выросли, потому что после двух лет большого урожая и депрессированных цен, урожаи был собран в прошлом году существенно меньший. И цены сейчас выросли. Что касается картофеля, моркови, то сезонные овощи всегда дорожают. Но общие причины есть для всех групп товаров: это присутствие на рынке большого количества импортной продукции и она давит на цены. Во-вторых, сажаются импортные семена, обрабатываются импортной техникой, удобряются импортными материалами. И к тому же внешние рынки на Россию давят. И если на внешнем рынке зерно дорожает, то и у нас оно тоже дорожает», - пояснил эксперт.
Россиян ожидает повышение цен фактически на все группы товаров: от электроэнергии и бензина до продуктов питания. Как говорится в письме замминистра энергетики Анатолия Яновского в два ведомства: Минэкономразвития и Минпромторг, тепловая и электроэнергия могут подорожать на фоне роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в нынешнем году.
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