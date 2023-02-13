В Госдуме исключили «катастрофу» из-за запрета экспорта грузовиков из ЕС
Россия сможет приобрести необходимую европейскую технику через третьи страны, такие как Турция, Китай и Казахстан, отметил в эфире НСН депутат Владимир Кошелев.
Если Евросоюз запретит экспортировать в Россию грузовики и строительную технику, то никакой катастрофы не случится, все это в полном объеме есть у китайских и российских производителей, заявил первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что готовящийся Евросоюзом (ЕС) десятый пакет санкций может включить запрет на экспорт в Россию грузовиков, строительной техники и электронных компонентов. Владимир Кошелев отметил, что Россия начала сокращать использование европейской техники еще до введения санкций.
«Если мы говорим об импортной технике, то она идет из Китая, китайцы достаточно давно хорошо себя зарекомендовали своими поставками. Что касается европейской техники, она у нас с решительно сокращалась еще до санкций из-за того, что она чрезмерно дорога в обслуживании и своих стоимостных показателях. Никакой катастрофы не случится. Если не будет прямых поставок, все равно через третьи страны ту технику, которая будет необходима какой-то строительной компании, можно будет приобрести. Это та же Турция, Казахстан, Узбекистан. По строительной технике и по обычному автопрому гораздо лучше и доступнее в цене (китайские – ред. НСН), чем европейские. Бульдозеры, экскаваторы – все это в полном объеме есть китайского и российского производства», - сказал Кошелев.
Так, девятый пакет санкций в отношении России Европейский союз ввел 16 декабря прошлого года. В него в том числе вошли новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности страны, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 347 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 805 / сут.
- В Кремле сообщили, что безопасность первых лиц обеспечивается с учетом всех рисков
- ВЦИОМ: больше половины россиян верят центральному телевидению
- В МИД Австрии призвали выдавать визы попавшим под санкции российским политикам
- Песков: Призыв посольства США к американцам покинуть РФ не стал новацией
- Песков: Данных о второй волне частичной мобилизации нет
- МИД Китая: Аэростаты США более 10 раз вторгались в воздушное пространство КНР
- Кадыров: Российская армия дойдет до Киева, если прикажут
- СМИ: Ефремов больше не просит заменить тюрьму на принудительные работы
- Кадыров заявил, что готов к переговорам с Зеленским один на один
- На Украине заявили, что Дания передала Киеву 19 гаубиц CAESAR
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru