В Госдуме исключили «катастрофу» из-за запрета экспорта грузовиков из ЕС

«Если мы говорим об импортной технике, то она идет из Китая, китайцы достаточно давно хорошо себя зарекомендовали своими поставками. Что касается европейской техники, она у нас с решительно сокращалась еще до санкций из-за того, что она чрезмерно дорога в обслуживании и своих стоимостных показателях. Никакой катастрофы не случится. Если не будет прямых поставок, все равно через третьи страны ту технику, которая будет необходима какой-то строительной компании, можно будет приобрести. Это та же Турция, Казахстан, Узбекистан. По строительной технике и по обычному автопрому гораздо лучше и доступнее в цене (китайские – ред. НСН), чем европейские. Бульдозеры, экскаваторы – все это в полном объеме есть китайского и российского производства», - сказал Кошелев.

Так, девятый пакет санкций в отношении России Европейский союз ввел 16 декабря прошлого года. В него в том числе вошли новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности страны, сообщает НСН.

