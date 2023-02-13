В Госдуме исключили «катастрофу» из-за запрета экспорта грузовиков из ЕС

Россия сможет приобрести необходимую европейскую технику через третьи страны, такие как Турция, Китай и Казахстан, отметил в эфире НСН депутат Владимир Кошелев. 

Если Евросоюз запретит экспортировать в Россию грузовики и строительную технику, то никакой катастрофы не случится, все это в полном объеме есть у китайских и российских производителей, заявил первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с НСН.

Накануне сообщалось, что готовящийся Евросоюзом (ЕС) десятый пакет санкций может включить запрет на экспорт в Россию грузовиков, строительной техники и электронных компонентов. Владимир Кошелев отметил, что Россия начала сокращать использование европейской техники еще до введения санкций.

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«Если мы говорим об импортной технике, то она идет из Китая, китайцы достаточно давно хорошо себя зарекомендовали своими поставками. Что касается европейской техники, она у нас с решительно сокращалась еще до санкций из-за того, что она чрезмерно дорога в обслуживании и своих стоимостных показателях. Никакой катастрофы не случится. Если не будет прямых поставок, все равно через третьи страны ту технику, которая будет необходима какой-то строительной компании, можно будет приобрести. Это та же Турция, Казахстан, Узбекистан. По строительной технике и по обычному автопрому гораздо лучше и доступнее в цене (китайские – ред. НСН), чем европейские. Бульдозеры, экскаваторы – все это в полном объеме есть китайского и российского производства», - сказал Кошелев.

Так, девятый пакет санкций в отношении России Европейский союз ввел 16 декабря прошлого года. В него в том числе вошли новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности страны, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:РоссияЕвросоюзСанкцииГрузовики
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