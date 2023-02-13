СМИ: В новый пакет санкций ЕС хотят включить четыре российских банка
Новый пакет санкций Европейского союза против России может включать четыре российских банка, в том числе Альфа-банк. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.
Кроме того, санкции также могут включать запрет на импорт в Евросоюз из России резины и битума, а также экспорта в РФ ряда товаров, в том числе грузовиков и машин, используемых в строительстве. Указывается, что новый пакет санкций может подразумевать и дополнительные экспортные ограничения на компоненты электроники, которые, по мнению ЕС, могут быть использованы в военных целях.
Ранее Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительные меры в отношении России. Они были введены в 2014 году после присоединения к России Крыма и были расширены с февраля прошлого года из-за военной операции на Украине, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 347 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 805 / сут.
- СВР: Американские военные вербуют боевиков ИГ для совершения терактов в России и СНГ
- СМИ: В новый пакет санкций ЕС хотят включить четыре российских банка
- Кадыров заявил о попытке отравления командира «Ахмата» Алаудинова
- Роскомнадзор запустил систему поиска запрещенного контента по видео
- Экс-глава ЦРУ заявил, что Россия создает условия для наступления в Донбассе
- В МИД заявили, что ожидают роста использования нацвалют в расчетах с Китаем
- Марочко: ВСУ сосредоточились на Купянском направлении для сдерживания ВС России
- Источник: На российских складах скопилось около миллиона нереализованных ноутбуков
- СМИ: Украина является ценой США для ослабления России
- СМИ: Россияне столкнулись с проблемами выдачи шенгенских виз из-за ботов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru