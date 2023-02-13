СМИ: В новый пакет санкций ЕС хотят включить четыре российских банка

Новый пакет санкций Европейского союза против России может включать четыре российских банка, в том числе Альфа-банк. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.

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Кроме того, санкции также могут включать запрет на импорт в Евросоюз из России резины и битума, а также экспорта в РФ ряда товаров, в том числе грузовиков и машин, используемых в строительстве. Указывается, что новый пакет санкций может подразумевать и дополнительные экспортные ограничения на компоненты электроники, которые, по мнению ЕС, могут быть использованы в военных целях.

Ранее Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительные меры в отношении России. Они были введены в 2014 году после присоединения к России Крыма и были расширены с февраля прошлого года из-за военной операции на Украине, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:РоссияЕвросоюзСанкции
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