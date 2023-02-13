СМИ: В новый пакет санкций ЕС хотят включить четыре российских банка

Кроме того, санкции также могут включать запрет на импорт в Евросоюз из России резины и битума, а также экспорта в РФ ряда товаров, в том числе грузовиков и машин, используемых в строительстве. Указывается, что новый пакет санкций может подразумевать и дополнительные экспортные ограничения на компоненты электроники, которые, по мнению ЕС, могут быть использованы в военных целях.



Ранее Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительные меры в отношении России. Они были введены в 2014 году после присоединения к России Крыма и были расширены с февраля прошлого года из-за военной операции на Украине, сообщает НСН.

