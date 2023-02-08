СМИ: Санкции не навредили экономике РФ из-за грамотных действий руководства
Экономические санкции не смогли навредить российской экономике, несмотря на прогнозы аналитиков Запада. Такое мнение выразил журналист Эдвард Штайнер в статье для издания Die Welt.
Он отметил, что с начала специальной военной операции Россия хорошо заработала на экспорте, а слаженная работа руководства помогла добиться укрепления рубля. По словам Штайнера, в страну увеличился приток не только повседневных товаров, но и высоких технологий.
Ранее Agence France-Presse (AFP) сообщило, что Евросоюз намерен ввести новый пакет санкций против России к годовщине начала специальной военной операции, отмечает НСН.
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