СМИ: Санкции не навредили экономике РФ из-за грамотных действий руководства

Экономические санкции не смогли навредить российской экономике, несмотря на прогнозы аналитиков Запада. Такое мнение выразил журналист Эдвард Штайнер в статье для издания Die Welt.

Захарова сравнила антироссийские санкции Канады с сжиганием книг в Третьем рейхе

Он отметил, что с начала специальной военной операции Россия хорошо заработала на экспорте, а слаженная работа руководства помогла добиться укрепления рубля. По словам Штайнера, в страну увеличился приток не только повседневных товаров, но и высоких технологий.

Ранее Agence France-Presse (AFP) сообщило, что Евросоюз намерен ввести новый пакет санкций против России к годовщине начала специальной военной операции, отмечает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:РоссияСанкции США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры