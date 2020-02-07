В Гильдии риелторов предсказали снижение ключевой ставки ЦБ на 2%

«Банки в этой ситуации абсолютно зависимы от ключевой ставки, в прошлом ставки рефинансирования кредитов. Если ключевая ставка ЦБ не понизится, они вряд ли смогут снижать ипотечную ставку дальше. Я думаю, в этом году правительство и ЦБ пойдут по пути дальнейшего снижения ставки по ипотеке через снижение ставки ключевой. У нас пока отсутствует рост экономики, следовательно, рост доходов населения. Для того чтобы поддержать ликвидность на рынке жилья и прежде всего, того, что строится на рынке новостроек в сфере жилья, нужно однозначно стимулировать спрос только ипотекой. Выхода нет. Минимум на 1,5%-2% должна снизиться ставка, чтобы поддержать ликвидность. И это позволит сохранить платежеспособный спрос населения и возможность сохранения покупательского спроса, который сейчас существует. В противном случае у нас будет существенное снижение покупательского спроса, что еще больше ухудшит экономические показатели, потому что строительство жилья является локомотивом местной экономики», - отметил он.

Согласно паспорту нацпроекта, в 2019-м средняя ставка по ипотеке должна была составить 8,9%, в 2021-м — 8,5%, к 2024-му — 7,9%. Одной из целей программы названо «обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%)».

