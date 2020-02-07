В кабинете Мишустина назвали преступлением ипотечные ставки в России

7 февраля 202012:38

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России на уровне 9% годовых – преступление. Такую жесткую оценку дал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе селекторного совещания с регионами.

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Вице-премьер призвал снижать ставки по жилищным кредитам путем проработки ряда мер и обсуждения данного вопроса с банками. По словам Хуснуллина, без удешевления ипотечных кредитов исполнить нацпроект «Жилье и городская среда» будет невозможно, сообщает «Интерфакс».

Отметим, что вышеуказанный нацпроект предполагает постепенное снижение ипотечных ставок. К 2024 года они должны снизиться до 7,9 процента. В текущем 2020 году ставки могут снизиться до 8,7%, сообщает RT.

В правительстве Михаила Мишустина вице-премьер Хуснуллин курирует вопросы строительства и ЖКХ.

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ФОТО: Мосинжпроект
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