В кабинете Мишустина назвали преступлением ипотечные ставки в России
Средняя ставка по ипотечным кредитам в России на уровне 9% годовых – преступление. Такую жесткую оценку дал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе селекторного совещания с регионами.
Вице-премьер призвал снижать ставки по жилищным кредитам путем проработки ряда мер и обсуждения данного вопроса с банками. По словам Хуснуллина, без удешевления ипотечных кредитов исполнить нацпроект «Жилье и городская среда» будет невозможно, сообщает «Интерфакс».
Отметим, что вышеуказанный нацпроект предполагает постепенное снижение ипотечных ставок. К 2024 года они должны снизиться до 7,9 процента. В текущем 2020 году ставки могут снизиться до 8,7%, сообщает RT.
В правительстве Михаила Мишустина вице-премьер Хуснуллин курирует вопросы строительства и ЖКХ.
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