Кричевский назвал нонсенсом и антирекордом новую ставку ЦБ

Экономист Никита Кричевский заявил в эфире НСН, что даже такая ключевая ставка является неоправданно высокой. Он уверен, что решение ЦБ не повлияет на ставки банков по кредитам.

«Снижение ставки до 6% - никакой не рекорд и не достижение, а следование в международном фарватере. Сегодня ставки снижаются по всему миру, и 6% - это антирекорд. Потому что в ситуации, когда у вас стабильная валюта, вы не нуждаетесь в каких-то экстраординарных мерах по поддержке своей финансовой системы. Когда, наконец, в соседних государствах ставки ниже и вы с этими государствами торгуете, поддерживать ставку на уровне 6% (а реальная ставка за вычетом инфляции составляет 3%), - это, конечно, нонсенс.

Я понимаю, если бы ЦБ поставил ставку в 4% или 4,5%. Это было бы нормально, объяснимо, это было бы достойно для Центрального банка, который заинтересован в стимулировании экономического роста. Но 6% - сегодня это скорее запретительная ставка для российской экономики, нежели какое-то достижение или шаг навстречу экономическим агентам. Снизятся ли кредитные ставки после снижения ключевой ставки ЦБ? Нет, не снизятся. Банкиры – люди алчные, на банкиров предпочитают не обращать внимание ни в правительстве, ни в администрации президента. В то же время ставки по депозитам снизятся, потому что банкиры хотят кушать, и кушать сытно», - высказался Кричевский.

Запредельно высокими и по сути запретительными экономист назвал и нынешние ставки по ипотеке.

«В ситуации, когда у вас очевидные проблемы с демографией, столь высокие ставки скорее запретительные, нежели чем стимулирующие получение ипотеки и приобретение своего жилья. Что такое льготная ставка в 5-6 процентов? Это ставка, по которой вы можете приобрести жильё только на первичном рынке. На вторичном рынке вы будете получать ипотеку по рыночным ставкам, а они сегодня на уровне 9%. Так вы чего хотите, повышать демографию или стимулировать стройку? Если демографию, то это получается лицемерие!» - констатировал Кричевский.

Ипотечные ставки на уровне 9% раскритиковал и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. На селекторном совещании с представителями регионов 7 февраля он назвал их преступлением и призвал обсудить этот вопрос с банками.

