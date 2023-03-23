В Германии заявили о возможной нехватке газа зимой
Германии необходимо еще больше сократить потребление газа, так как зимой страна может столкнуться с нехваткой. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, передает газета Financial Times.
По его словам, энергетический кризис в Германии еще не закончился, многое зависит от того, какой будет следующая зима. Он также отметил, что существуют риски роста цен на приобретаемый Германией газ.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ за последние восемь месяцев стала независимой от российских поставок газа, нефти и угля. По его словам, в стране не наблюдалось экономического спада и остановки работы промышленных предприятий. Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН также сообщил, что Германии не грозит крах экономики из-за введения санкций против России: газ поступает в страну из США и Норвегии, цены на него приемлемы, массовой безработицы также нет.
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