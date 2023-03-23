В Германии заявили о возможной нехватке газа зимой

Германии необходимо еще больше сократить потребление газа, так как зимой страна может столкнуться с нехваткой. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, передает газета Financial Times.

По его словам, энергетический кризис в Германии еще не закончился, многое зависит от того, какой будет следующая зима. Он также отметил, что существуют риски роста цен на приобретаемый Германией газ.

В ЕС призывают полностью отказаться от закупок российского газа

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ за последние восемь месяцев стала независимой от российских поставок газа, нефти и угля. По его словам, в стране не наблюдалось экономического спада и остановки работы промышленных предприятий. Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН также сообщил, что Германии не грозит крах экономики из-за введения санкций против России: газ поступает в страну из США и Норвегии, цены на него приемлемы, массовой безработицы также нет.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Санкции Против РоссииГазГермания

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