В Германии заявили о возможной нехватке газа зимой

Германии необходимо еще больше сократить потребление газа, так как зимой страна может столкнуться с нехваткой. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, передает газета Financial Times.

По его словам, энергетический кризис в Германии еще не закончился, многое зависит от того, какой будет следующая зима. Он также отметил, что существуют риски роста цен на приобретаемый Германией газ.