Министр ФРГ предрек остановку промышленности без российского газа
Промышленности Германии грозит остановка без российских энергоносителей. Такое мнение высказал министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, сообщает агентство Bloomberg.
Глава министерства сообщил о рисках для Германии в случае отказа от соглашения о транзите российского газа по территории Украины. Он призвал чиновников подумать о последствиях для промышленности Германии.
Решающую роль в поддержании производств на территории страны будет играть планируемый терминал сжиженного природного газа на северном побережье Германии, сказал Хабек.
Издание Politico ранее сообщило, что Европе грозит засуха и связанная с ней конкуренция за доступ к водным ресурсам, передает «Радиоточка НСН».
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